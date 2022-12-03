Страдающему от рака Пеле больше не помогает химиотерапия
Folha de Sao Paulo: Организм Пеле больше не реагирует на химиотерапию
Легендарному бразильскому футболисту Пеле, который второй год борется с раком, прекратили курсы химиотерапии. Как сообщает Folha de Sao Paulo, организм 82-летнего спортсмена, к сожалению, больше не реагирует на такое лечение.
По данным издания, в настоящее время врачи оказывают Пеле паллиативную помощь для снятия болевых ощущений. В начале текущего года у футболиста были обнаружены метастазы в кишечнике, лёгких и печени.
Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным футболистом за всю историю, выигравшим три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за сборную Бразилии он забил 77 мячей.
Ранее стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали с отёком тела и сердечной недостаточностью. Кроме того, по словам медиков, проведённая в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, а у Пеле наблюдаются спутанность сознания и осложнения из-за онкологии.
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ТАСС/Zuma