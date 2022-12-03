Игрока сборной Уругвая Хименеса могут дисквалифицировать на 15 матчей за удар босса ФИФА

Защитника сборной Уругвая по футболу Хосе Марию Хименеса могут дисквалифицировать на 15 матчей под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) за удар локтем одного из директоров Колина Смита. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Инцидент произошёл после матча Уругвай – Гана на чемпионате мира в Катаре. Сама встреча завершилась победой южноамериканцев со счётом 2:0, однако этого им не хватило для прохода в плей-офф. После матча уругвайские футболисты были крайне недовольны работой судейской бригады и активно высказывали арбитрам претензии. Во время одной из перепалок Хименес случайно ударил локтем Смита.

Если данный факт будет отражён в протоколе матча, а Смит будет внесён в него как официальное лицо, то тогда Хименеса ждёт дисквалификация на срок до 15 игр под эгидой ФИФА. Если же одного из директоров федерации не включат в протокол в качестве официального лица, то тогда срок отстранения может быть снижен до трёх игр. Кроме того, защитника могут дисквалифицировать за оскорбление судей, которых он назвал "сборищем воров".