Имиджеолог рассказала, в чём лучше всего встречать Новый год

При подготовке наряда для празднования Нового года лучше всего провести ревизию в гардеробе и выкинуть ненужные вещи. Об этом рассказала имиджеолог, профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях РГУ им. А.Н. Косыгина Надежда Коробцева.

"Прежде всего нужно удалить вещи, в которых вам приходилось испытывать негативные эмоции. То есть, если вы смотрите на одежду и вспоминается плохое, — расстаньтесь с ней навсегда. Выбросите сильно поношенную одежду, которая потеряла первоначальные форму и цвет, имеет катышки, невыводимые пятна, обтрёпанные края и дыры. Советую также избавиться от вещей, купленных более пяти лет назад", — отметила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Она добавила, что избавляться нужно от вещей, которые вызывают отторжение или равнодушие. Также Коробцева считает, что на Новый год не обязательно наряжаться в соответствии с традициями китайского календаря и надевать чёрные вещи с блёстками.

Эксперт рекомендовала женщинам и девушкам нарядный костюм с юбкой или платье романтического, диффузного или авангардного стиля из атласа или трикотажного полотна. Для мужчин она посоветовала шёлковую сорочку и праздничные брюки — из атласа, шёлка или бархата. Детям любого возраста подойдут карнавальные костюмы.