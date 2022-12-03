Песков: Информации о новых волнах мобилизации нет, Путин объявил о её завершении
В Кремле нет какой-либо информации о проведении новых волн мобилизации в РФ, а президент страны Владимир Путин заявил о её завершении. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакой информации на этот счёт нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена", — отметил Песков.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
ТАСС / Сергей Бобылев