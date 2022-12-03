В Кремле заявили, что Россия не примет потолок цен на нефть

В настоящий момент специалисты анализируют потолок цен на чёрное золото. Была проведена определённая подготовка к этой мере. В дальнейшем российские власти сообщат, как будет организована работа.

Как сообщал Лайф, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Позднее стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры.