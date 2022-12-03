Байдену предрекли отставку из-за сокрытия Twitter истории с похищенным ноутбуком сына
Политолог Межуев: Слив информации о цензуре в Twitter может привести к отставке Байдена
Президенту США Джо Байдену может грозить отставка из-за опубликованной переписки бывших сотрудников Twitter по поводу нашумевшей истории с удалением материалов про его сына Хантера Байдена. Об этом сообщил доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев.
"Скорее всего, будет какая-то процедура расследования, возможно, республиканцы попытаются создать комиссию по расследованию этих событий. Могут быть какие-то неприятности, которые осложнят Байдену переизбрание, если оно вообще возможно", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.
Вместе с тем Межуев считает, что миллиардер Илон Маск купил Twitter не случайно. По словам политолога, за предпринимателем стоят силы, желающие досрочной отставки нынешнего американского лидера.
Ранее Лайф сообщал, что Маск раскрыл информацию о цензуре в Twitter. Так, согласно официальным сливам, сотрудники соцсети получали запросы на цензурирование контента от предвыборных штабов Дональда Трампа и Джо Байдена. В частности, сотрудники соцсети активно удаляли сообщения о материалах с украденного ноутбука Хантера Байдена.
ТАСС / АР / Evan Vucci