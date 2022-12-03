Байдену предрекли отставку из-за сокрытия Twitter истории с похищенным ноутбуком сына

Президенту США Джо Байдену может грозить отставка из-за опубликованной переписки бывших сотрудников Twitter по поводу нашумевшей истории с удалением материалов про его сына Хантера Байдена. Об этом сообщил доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев.

"Скорее всего, будет какая-то процедура расследования, возможно, республиканцы попытаются создать комиссию по расследованию этих событий. Могут быть какие-то неприятности, которые осложнят Байдену переизбрание, если оно вообще возможно", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.

Вместе с тем Межуев считает, что миллиардер Илон Маск купил Twitter не случайно. По словам политолога, за предпринимателем стоят силы, желающие досрочной отставки нынешнего американского лидера.