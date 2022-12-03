Умер автор романа "Уйти, чтобы остаться" Илья Штемлер

Известный петербургский писатель Илья Штемлер скончался в возрасте 89 лет от последствий коронавирусной инфекции. Прозаик не дожил до 90-летия всего полтора месяца, передаёт ТАСС.

"Илья Петрович умер сегодня утром в больнице от последствий коронавируса. Неделю пролежал там в реанимации. Он не дожил всего полтора месяца до своего 90-летия, которое мы собирались отпраздновать 18 января", — сказала агентству друг семьи, поэтесса Татьяна Семёнова.

Илья Штемлер родился 18 января 1933 года в Баку. Он подарил читателям такие литературные произведения, как "Гроссмейстерский балл", "Уйти, чтобы остаться", "Универмаг", "Архив" и многие другие. Его романы инсценировали в театре, а также на телевидении. В числе таких работ фильм "Плата за проезд", снятый в 1986 году режиссёром Вячеславом Сорокиным, который был основан на сюжете романа "Таксопарк".