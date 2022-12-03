Путин со временем лично посетит Донбасс, заявили в Кремле

Глава государства Владимир Путин со временем лично посетит Донбасс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Со временем это произойдёт, конечно, это же регион Российской Федерации", — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.