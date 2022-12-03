Путин со временем лично посетит Донбасс, заявили в Кремле
Глава государства Владимир Путин со временем лично посетит Донбасс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Со временем это произойдёт, конечно, это же регион Российской Федерации", — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею экс-бойца "Сомали", получившего ранение в ходе спецоперации, о создании социально-реабилитационного центра для военнослужащих в Донбассе. С таким предложением он обратился к главе государства во время общения по видеосвязи и получил отклик.
Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency