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3 декабря, 13:38

Путин со временем лично посетит Донбасс, заявили в Кремле

Глава государства Владимир Путин со временем лично посетит Донбасс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Со временем это произойдёт, конечно, это же регион Российской Федерации", — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Путин: Раненые бойцы ВС РФ должны быть обеспечены всем для скорейшей реабилитации

Путин: Раненые бойцы ВС РФ должны быть обеспечены всем для скорейшей реабилитации

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею экс-бойца "Сомали", получившего ранение в ходе спецоперации, о создании социально-реабилитационного центра для военнослужащих в Донбассе. С таким предложением он обратился к главе государства во время общения по видеосвязи и получил отклик.

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Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency

Оксана Попова

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