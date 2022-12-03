В Кремле прокомментировали вероятную встречу Путина и Лукашенко
Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут встретиться в декабре на общем мероприятии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в декабре могут встретиться на общем мероприятии, дата его проведения пока согласовывается. Соответствующее заявление журналистам сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Возможно мероприятие общее. Сейчас оно согласовывается, когда оно будет уже согласовано, мы сообщим", — сказал пресс-секретарь президента России.
Напомним, накануне утром президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор. По данным Кремля, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах. Как уточняют в Минске, Путин и Лукашенко также коснулись темы импортозамещения, реализации союзных программ и сотрудничества в научной сфере. Президенты также во время беседы договорились встретиться в декабре.
ТАСС / Гавриил Григоров / POOL