В Кремле прокомментировали вероятную встречу Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в декабре могут встретиться на общем мероприятии, дата его проведения пока согласовывается. Соответствующее заявление журналистам сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Возможно мероприятие общее. Сейчас оно согласовывается, когда оно будет уже согласовано, мы сообщим", — сказал пресс-секретарь президента России.