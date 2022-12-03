"Зенит" в Ульяновске и московское дерби: Названы пары четвертьфинала Кубка России по футболу

Действующий чемпион России по футболу, петербургский "Зенит" сыграет с клубом "Волга" из Ульяновска в рамках нижней сетки плей-офф кубка страны. Жеребьёвка игр на выбывание состоялась 3 декабря.

Помимо того, в нижней сетке между собой сыграют пары "Уфа" – "Ахмат" (Грозный), "Акрон" (Тольятти) – "Торпедо" (Москва), "Звезда" (Санкт-Петербург) – "Пари НН" (Нижний Новгород).

В верхней сетке, где играют исключительно команды РПЛ, главным противостоянием четвертьфинала станет столичное дерби "Локомотив" – "Спартак". Помимо этого, между собой встретятся "Крылья Советов" (Самара) – "Динамо" (Москва), "Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Урал" (Екатеринбург), ЦСКА (Москва) – "Краснодар".