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3 декабря, 14:23

В Чувашии отлетевшее от КамАЗа колесо стало причиной смерти водителя легковушки

На автотрассе в Чувашии колесо отлетело от КамАЗа и попало в легковушку, водитель погиб. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

  • Легковушка, в которую прилетело колесо от КамАЗа. Фото © МВД по Чувашской Республике
    Легковушка, в которую прилетело колесо от КамАЗа. Фото © МВД по Чувашской Республике
  • КамАЗ, от которого отлетело колесо и попало в легковушку. Фото © МВД по Чувашской Республике
    КамАЗ, от которого отлетело колесо и попало в легковушку. Фото © МВД по Чувашской Республике
  • Обстановка на месте происшествия. Фото © МВД по Чувашской Республике
    Обстановка на месте происшествия. Фото © МВД по Чувашской Республике

Легковушка, в которую прилетело колесо от КамАЗа. Фото © МВД по Чувашской Республике

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Инцидент произошёл сегодня в 10:10 на 104-м километре автодороги А151 возле деревни Карабай-Шемурша Батыревского района. Колесо отбросило сначала в сторону на проезжавший грузовик "Мерседес", а от него — в автомобиль "Опель", в котором в результате было пробито лобовое стекло.

"52-летний водитель скончался на месте происшествия, 53-летняя пассажирка получила телесные повреждения", — говорится в сообщении ведомства.

Водитель КамАЗа изначально не заметил потерю колеса и поехал дальше. Сотрудники ГИБДД задержали его только в двух километрах от места происшествия. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове водитель автобуса № 11 не справился с управлением и врезался в столб. Изначально сообщалось, что в ДТП пострадало 10 пассажиров, их госпитализировали, потом число выросло до 11. По факту произошедшего СК и прокуратура начали проверку.

Обложка ©

МВД по Чувашской Республике

Светлана Оперук

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