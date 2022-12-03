В Чувашии отлетевшее от КамАЗа колесо стало причиной смерти водителя легковушки

На автотрассе в Чувашии колесо отлетело от КамАЗа и попало в легковушку, водитель погиб. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.







Инцидент произошёл сегодня в 10:10 на 104-м километре автодороги А151 возле деревни Карабай-Шемурша Батыревского района. Колесо отбросило сначала в сторону на проезжавший грузовик "Мерседес", а от него — в автомобиль "Опель", в котором в результате было пробито лобовое стекло.

"52-летний водитель скончался на месте происшествия, 53-летняя пассажирка получила телесные повреждения", — говорится в сообщении ведомства.