В Чувашии отлетевшее от КамАЗа колесо стало причиной смерти водителя легковушки
На автотрассе в Чувашии колесо отлетело от КамАЗа и попало в легковушку, водитель погиб. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
Инцидент произошёл сегодня в 10:10 на 104-м километре автодороги А151 возле деревни Карабай-Шемурша Батыревского района. Колесо отбросило сначала в сторону на проезжавший грузовик "Мерседес", а от него — в автомобиль "Опель", в котором в результате было пробито лобовое стекло.
"52-летний водитель скончался на месте происшествия, 53-летняя пассажирка получила телесные повреждения", — говорится в сообщении ведомства.
Водитель КамАЗа изначально не заметил потерю колеса и поехал дальше. Сотрудники ГИБДД задержали его только в двух километрах от места происшествия. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.
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