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3 декабря, 14:09

США перехватили рыболовецкое судно из Ирана с 50 тоннами боеприпасов

В Оманском заливе военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно, на котором было более 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива. Оно следовало из Ирана в Йемен. Об этом сообщило Центральное командование американских ВС.

"Военно-морские силы США на Ближнем Востоке перехватили рыболовный траулер, перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по маршруту из Ирана в Йемен", — сказано в заявлении.

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Сообщается, что это уже второе за месяц крупное изъятие ВМС США незаконно перевозимых вооружений в этих водах.

Ранее Лайф сообщал о том, что китайские военные обвинили ВМС США во вторжении в государственные воды в Южно-Китайском море.

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ТАСС / EPA / VICKIE FLORES

Илья Суриков

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