США перехватили рыболовецкое судно из Ирана с 50 тоннами боеприпасов
В Оманском заливе военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно, на котором было более 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива. Оно следовало из Ирана в Йемен. Об этом сообщило Центральное командование американских ВС.
"Военно-морские силы США на Ближнем Востоке перехватили рыболовный траулер, перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по маршруту из Ирана в Йемен", — сказано в заявлении.
Сообщается, что это уже второе за месяц крупное изъятие ВМС США незаконно перевозимых вооружений в этих водах.
Ранее Лайф сообщал о том, что китайские военные обвинили ВМС США во вторжении в государственные воды в Южно-Китайском море.
ТАСС / EPA / VICKIE FLORES