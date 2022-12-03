США перехватили рыболовецкое судно из Ирана с 50 тоннами боеприпасов

В Оманском заливе военно-морские силы США перехватили рыболовецкое судно, на котором было более 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива. Оно следовало из Ирана в Йемен. Об этом сообщило Центральное командование американских ВС.

"Военно-морские силы США на Ближнем Востоке перехватили рыболовный траулер, перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе по маршруту из Ирана в Йемен", — сказано в заявлении.

Сообщается, что это уже второе за месяц крупное изъятие ВМС США незаконно перевозимых вооружений в этих водах.