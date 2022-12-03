Россиянам посоветовали отказаться от диет в холодное время года

Многие россияне уже с начала декабря начинают худеть к Новому году, чтобы блистать на празднике, а кто-то с зимы пытается подготовиться к лету и пляжному сезону, однако морозы — повод пока от таких ограничений отказаться, особенно от диет с резко сниженной калорийностью. Об этом Лайфу рассказала диетолог-иммунолог Марина Аплетаева.

Как пояснила специалист, холод значительно влияет на обменные процессы в организме, поэтому воздержание от еды может привести к проблемам со здоровьем.

"Резкое снижение калорийности может привести к снижению защитных функций организма, то есть к снижению иммунитета. Стоит употреблять больше жирных продуктов. Лучше в этом случае употреблять большее количество молочных жиров. Потому что многие структуры нашего организма, например лёгкие, активно потребляют жиры. Имеется в виду для своих защитных сил. Все молочные жиры содержат витамин А в чистом виде, и нам не надо его преобразовывать из той же морковки", — заявила диетолог.

Она добавила, что витамин А также защищает слизистую верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий. Что особенно актуально в период коронавируса. Если нет противопоказаний, то молоко можно употреблять в чистом виде или добавлять утром в кофе. Лучше всего выбирать продукт средней жирности.

"Яйца тоже содержат животные жиры в хорошем сбалансированном содержании. Ну, и это источник полноценного белка, необходимого для синтеза антител. Сливочное масло тоже хорошо включить сейчас в рацион. Нам ещё, конечно же, нужен витамин D. Можно даже в период мороза количество его увеличить. Если говорить о пищевых продуктах, то рыба — единственный полноценный источник этого витамина", — подытожила собеседница Лайфа.