Аршавин назвал двух фаворитов на ЧМ по футболу в Катаре

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал двух фаворитов на проходящем в Катаре чемпионате мира. Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Фавориты, на мой взгляд, Бразилия и Франция", — отметил спортсмен в разговоре с журналистом издания.

При этом он подчеркнул, что его весьма удивили достижения сборных Японии и Марокко. Комментируя поражения бразильцев (с Камеруном) и французов (с Тунисом), Аршавин отметил, что все, "кому не нужно было", проиграли в третьем туре группового этапа.