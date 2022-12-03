Аршавин назвал двух фаворитов на ЧМ по футболу в Катаре
Аршавин назвал сборные Бразилии и Франции главными фаворитами ЧМ-2022 в Катаре
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал двух фаворитов на проходящем в Катаре чемпионате мира. Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".
"Фавориты, на мой взгляд, Бразилия и Франция", — отметил спортсмен в разговоре с журналистом издания.
При этом он подчеркнул, что его весьма удивили достижения сборных Японии и Марокко. Комментируя поражения бразильцев (с Камеруном) и французов (с Тунисом), Аршавин отметил, что все, "кому не нужно было", проиграли в третьем туре группового этапа.
Напомним, что уже сегодня на ЧМ-2022 в Катаре стартуют игры на выбывание. Первыми на поле выйдут сборные Нидерландов и США, а чуть позже свой матч 1/8 финала сыграют команды Аргентины и Австралии.
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