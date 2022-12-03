Знарок резко отреагировал на сообщения, что его увольнение было инициативой "Ак Барса"
Экс-главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок резко отреагировал на сообщения о том, что его увольнение было инициативой хоккейного клуба. Об этом он заявил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Без комментариев. Вообще ничего не буду говорить. Всё было написано. Пишут, что я не подавал в отставку? У источника и спрашивайте. Что я могу сказать? Мне вообще насрать на ваши источники. Я же вам ничего не говорю. Пускай источники и отвечают за слова. Вопрос закрыт", — так он прокомментировал сообщения СМИ.
Ранее Лайф писал, что Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Бабенко, который работал в штабе Знарка в качестве ассистента.
ТАСС / Кирилл Кухмарь