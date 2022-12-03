Знарок резко отреагировал на сообщения, что его увольнение было инициативой "Ак Барса"

Экс-главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок резко отреагировал на сообщения о том, что его увольнение было инициативой хоккейного клуба. Об этом он заявил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Без комментариев. Вообще ничего не буду говорить. Всё было написано. Пишут, что я не подавал в отставку? У источника и спрашивайте. Что я могу сказать? Мне вообще насрать на ваши источники. Я же вам ничего не говорю. Пускай источники и отвечают за слова. Вопрос закрыт", — так он прокомментировал сообщения СМИ.