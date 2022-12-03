На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья Пеле

На 300-метровой башне Aspire Tower в Катаре вывели пожелание здоровья трёхкратному чемпиону мира по футболу бразильцу Пеле. Изображение со спортсменом и словами поддержки появились после сообщений о проблемах с самочувствием у знаменитого игрока.