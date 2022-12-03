На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья Пеле
На 300-метровой башне Aspire Tower в Катаре вывели пожелание здоровья трёхкратному чемпиону мира по футболу бразильцу Пеле. Изображение со спортсменом и словами поддержки появились после сообщений о проблемах с самочувствием у знаменитого игрока.
На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья Пеле. Видео © Twitter / ChipiVera89
"Пеле, поправляйся скорее", — указано в сообщении на здании.
Ранее Лайф писал, что легендарному бразильскому футболисту Пеле, который второй год борется с раком, прекратили курсы химиотерапии. Организм 82-летнего спортсмена, к сожалению, больше не реагирует на такое лечение.
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Twitter / Daniel Mundim