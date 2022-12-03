"И наши, и ваши офицеры готовят ребят": Лукашенко заявил о подготовке военных России и Белоруссии как единой армии

Белорусские и российские военные готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию. Об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Фрагмент встречи Шойгу и Лукашенко в Минске. Видео © Telegram / "Пул первого"

"И наши, и ваши офицеры готовят ребят. Для того чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники Союзного государства — смогли отразить любую агрессию. <...> Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали, да и в современном мире спрятать это невозможно", — отметил Лукашенко.

В разговоре с Шойгу глава соседней республики подчеркнул, что Минск серьёзно подошёл к развёртыванию региональной группировки войск РФ и Белоруссии, а также заверил, что белорусская сторона готова выполнить свои обязательства в рамках всех договорённостей с Москвой. Говоря о конфликте на Украине, Лукашенко отметил, что пока не видит готовности Киева к полноправным переговорам.