Шойгу назвал Белоруссию надёжным партнёром и высоко оценил её решимость противостоять США
Шойгу: Белоруссия была и остаётся надёжным партнёром РФ в условиях давления Запада
Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, Белоруссия была и по-прежнему остаётся надёжным партнёром России. Об этом на переговорах с белорусским министром обороны Виктором Хрениным в Минске заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Республика Беларусь была и остаётся нашим надёжным партнёром. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", — отметил российский министр.
Вместе с тем он высоко оценил решимость Минска "противостоять враждебному курсу" Вашингтона и его союзников, а также готовность белорусской стороны совместно обеспечивать безопасность Союзного государства. Министр обороны РФ напомнил, что в соответствии с решением лидеров двух стран сейчас в Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.
Ранее Лайф сообщал, что Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества. Самолёт российского министра совершил посадку на аэродроме Мачулищи, который расположен вблизи столицы Белоруссии.
VK / Минобороны России