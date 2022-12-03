Министры обороны России и Белоруссии подписали протокол об обеспечении безопасности

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

"Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Церемония состоялась в ходе встречи министров в Минске. На переговорах стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.