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3 декабря, 14:59

Министры обороны России и Белоруссии подписали протокол об обеспечении безопасности

<p>Шойгу и Хренин подписали протокол об изменениях в соглашение о региональной безопасности. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/modmilby/20479" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Белоруссии</a></p>

Шойгу и Хренин подписали протокол об изменениях в соглашение о региональной безопасности. Обложка © Telegram / Минобороны Белоруссии

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

"Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Церемония состоялась в ходе встречи министров в Минске. На переговорах стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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Ранее сегодня Лайф сообщал, что Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества. Самолёт российского министра совершил посадку на аэродроме Мачулищи, который расположен вблизи столицы Белоруссии.

Наталья Исакова

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