"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 14:45

Перед храмом сикхов в афганском Джелалабаде произошёл взрыв

<p>Предполагаемое фото с места взрыва в афганском Джелалабаде. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/pKarokhail" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Parwiz Khan Karokhail</a></p>

Предполагаемое фото с места взрыва в афганском Джелалабаде. Обложка © Twitter / Parwiz Khan Karokhail

Перед храмом сикхов в афганском Джелалабаде сегодня произошёл взрыв. Как сообщает телеканал Al Jazeera, в результате инцидента есть погибшие и раненые. При этом обстоятельства случившегося не уточняются.

Стоит отметить, что в соцсетях появилась информация как минимум о шести пострадавших. Об этом, как утверждается, сообщил глава местного отдела информации и культуры Нур Мохаммад Ханиф. Кроме того, опубликовано, предположительно, фото с места происшествия.

Жители Камызяка нашли возможного виновного во взрыве газа в многоэтажке

Жители Камызяка нашли возможного виновного во взрыве газа в многоэтажке

Ранее Лайф писал, что в Турции в порту Самсун произошёл взрыв. ЧП случилось на танкере, после чего на месте начался пожар и возник чёрный дым.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров