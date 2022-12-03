Перед храмом сикхов в афганском Джелалабаде произошёл взрыв

Перед храмом сикхов в афганском Джелалабаде сегодня произошёл взрыв. Как сообщает телеканал Al Jazeera, в результате инцидента есть погибшие и раненые. При этом обстоятельства случившегося не уточняются.

Стоит отметить, что в соцсетях появилась информация как минимум о шести пострадавших. Об этом, как утверждается, сообщил глава местного отдела информации и культуры Нур Мохаммад Ханиф. Кроме того, опубликовано, предположительно, фото с места происшествия.