"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 14:41

Во Франции захотели выйти из ЕС из-за поддержки Зеленского

Французский политик Филиппо выступил за выход страны из ЕС из-за Зеленского

Французский политик-голлист Флориан Филиппо выступил за выход страны из Европейского союза из-за неукоснительной поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского и киевского режима. Об этом он написал в "Твиттере".

"ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя ввергнуть её в очень тяжёлый кризис. За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не согласна с Урсулой фон дер Ляйен в вопросе полной поддержки Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его!" написал Филиппо.

"Абсолютная лицемерка": Британцы пришли в ярость из-за сравнения фон дер Ляйен Ирландии и Украины

"Абсолютная лицемерка": Британцы пришли в ярость из-за сравнения фон дер Ляйен Ирландии и Украины

Ранее Филиппо выразил мнение, что поддержка Украины может стать "суицидом" для всей Европы, тогда как США, напротив, могут разбогатеть от этого.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров