Во Франции захотели выйти из ЕС из-за поддержки Зеленского

Французский политик-голлист Флориан Филиппо выступил за выход страны из Европейского союза из-за неукоснительной поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского и киевского режима. Об этом он написал в "Твиттере" .

"ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя ввергнуть её в очень тяжёлый кризис. За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не согласна с Урсулой фон дер Ляйен в вопросе полной поддержки Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его!" — написал Филиппо.