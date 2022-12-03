Во Франции захотели выйти из ЕС из-за поддержки Зеленского
Французский политик Филиппо выступил за выход страны из ЕС из-за Зеленского
Французский политик-голлист Флориан Филиппо выступил за выход страны из Европейского союза из-за неукоснительной поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского и киевского режима. Об этом он написал в "Твиттере".
"ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя ввергнуть её в очень тяжёлый кризис. За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не согласна с Урсулой фон дер Ляйен в вопросе полной поддержки Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его!" — написал Филиппо.
Ранее Филиппо выразил мнение, что поддержка Украины может стать "суицидом" для всей Европы, тогда как США, напротив, могут разбогатеть от этого.
Getty Images / Alexey Furman