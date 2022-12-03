Врач назвала пять основных причин бесплодия и рассказала, когда стоит бить тревогу

Врач-репродуктолог центра репродуктивного здоровья "МЕДСИ" Анна Воинцева в беседе с Лайфом назвала пять основных причин женского бесплодия. Этот диагноз, как подчеркнула специалист, вовсе не является приговором, ведь главное — выявить причины патологии и начать с ними бороться.

По словам специалиста, природой предусмотрено, что период зачатия должен произойти в 20–28 лет — именно в этом возрасте практически во время каждой овуляции выходит генетически здоровая яйцеклетка, готовая к оплодотворению и способствующая формированию здорового ребёнка. Дело в том, что с годами у потенциальных родителей уменьшается качество половых клеток. Это связано с несколькими факторами. В частности, у представительниц прекрасного пола после 37 лет резко начинает снижаться резерв общего числа яйцеклеток, которые были заложены в яичниках ещё внутриутробно. В связи с этим возраст играет далеко не последнюю роль в зачатии ребёнка.

"Прежде всего женщину должны насторожить несколько факторов: отсутствие беременности в течение нескольких месяцев планирования при отсутствии каких-либо видимых факторов, изменение характера менструации в сторону увеличения или уменьшения менструального цикла, длительные обильные или, наоборот, скудные менструации, болезненные менструации", — отметила врач, перечисляя причины для обращения к специалистам.

Также причиной отсутствия беременности могут быть гинекологические заболевания. К примеру, эндометриоз или миома матки, а также аномалии развития половых органов. Кроме того, некоторые перенесённые половые инфекции (например, хламидиоз или гонорея) также могут влиять на функцию маточных труб. Женщины с подобными диагнозами, как указала наша собеседница, должны планировать беременность под чутким руководством репродуктологов. Вместе с тем избыточный вес и хронические заболевания в некоторых случаях могут стать причиной раннего истощения яичников либо бесплодия, резюмировала Воинцева.