Глава "Росатома" Лихачёв: Международную урановую политику невозможно проводить без России
Без участия российской стороны невозможно проводить урановую международную политику. Такое мнение высказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв на пленарном заседании || Конгресса молодых учёных (КМУ).
"Во-первых, уранового ОПЕК нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику. В-третьих, главный игрок на рынке урана — это Китай, а в 40% добычных предприятий Китая мы присутствуем на более чем 50% в сумме", — пояснил он.
Так он ответил на вопрос о возможной реакции РФ на случай введения странами – покупателями урана потолка цен. Он подчеркнул, что в мире невозможна "урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта".
Лайф сообщал, что ЕС официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Накануне также стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС вводят потолок цен на российскую нефть. Решение вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты".
Предприятие по добыче урана в Курганской области. Фото © ТАСС / Донат Сорокин