Глава "Росатома" Лихачёв: Международную урановую политику невозможно проводить без России

Без участия российской стороны невозможно проводить урановую международную политику. Такое мнение высказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв на пленарном заседании || Конгресса молодых учёных (КМУ).

"Во-первых, уранового ОПЕК нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику. В-третьих, главный игрок на рынке урана — это Китай, а в 40% добычных предприятий Китая мы присутствуем на более чем 50% в сумме", — пояснил он.

Так он ответил на вопрос о возможной реакции РФ на случай введения странами – покупателями урана потолка цен. Он подчеркнул, что в мире невозможна "урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта".