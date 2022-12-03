Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Белоруссии в телеграм-канале.
Самолёт Шойгу совершил посадку на аэродроме Мачулищи. Видео © Telegram / Минобороны Белоруссии
Указывается, что самолёт российского министра совершил посадку на аэродроме Мачулищи, который расположен вблизи Минска. На предстоящих переговорах главы Минобороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Накануне утром президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. По данным Кремля, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах. Как уточняют в Минске, Путин и Лукашенко также коснулись темы импортозамещения, реализации союзных программ и сотрудничества в научной сфере. Президенты также во время беседы договорились встретиться в декабре.
ТАСС / Сергей Гунеев