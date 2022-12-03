"Европа просыпается": Британцы осудили недружественный политический принцип США
Читатели Daily Mail раскритиковали вредную для Европы политику США
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американскую политику, основанную на принципе "Америка превыше всего". Комментаторы поддержали позицию Евросоюза о "недружественности" такого подхода.
Британцы согласны с тем, что инвестиции в европейское производство находятся под угрозой из-за "Акта о сокращении инфляции", подписанного президентом США Джо Байденом.
"Просто посмотрите на этого растерянного дряхлого старика и скажите мне ещё раз, что за него проголосовал 81 миллион человек. Абсолютная шутка", — отметил один из читателей.
"Наконец-то Европа просыпается — Байден не за европейцев или американцев, он за Байдена", — написал другой.
"Честно говоря, я удивлён, что людям потребовалось так много времени, чтобы осознать тот факт, что Америка ввязывается в конфликты только ради прибыли и для продвижения своих собственных целей и ничего больше", — считает ещё один читатель.
"США занимаются военным бизнесом, если вы не знали. Каждый военный шаг США направлен на то, чтобы приносить прибыль производителям военной техники и материалов. Люди, которые решают начать войну, — это те же люди, которые вложили значительные средства в этих военных подрядчиков и поставщиков. Независимо от того, выиграют США или проиграют конфликт, прибыль будет получена", — предположил комментатор.
Ранее Лайф писал о том, что в Великобритании пользователи соцсетей и политики активно критикуют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за сравнения Ирландии и Украины, которое она допустила в ходе совместного заседания ирландского парламента.
Unsplash