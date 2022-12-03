"Европа просыпается": Британцы осудили недружественный политический принцип США

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американскую политику, основанную на принципе "Америка превыше всего". Комментаторы поддержали позицию Евросоюза о "недружественности" такого подхода.

Британцы согласны с тем, что инвестиции в европейское производство находятся под угрозой из-за "Акта о сокращении инфляции", подписанного президентом США Джо Байденом.

"Просто посмотрите на этого растерянного дряхлого старика и скажите мне ещё раз, что за него проголосовал 81 миллион человек. Абсолютная шутка", — отметил один из читателей.

"Наконец-то Европа просыпается — Байден не за европейцев или американцев, он за Байдена", — написал другой.

"Честно говоря, я удивлён, что людям потребовалось так много времени, чтобы осознать тот факт, что Америка ввязывается в конфликты только ради прибыли и для продвижения своих собственных целей и ничего больше", — считает ещё один читатель.

"США занимаются военным бизнесом, если вы не знали. Каждый военный шаг США направлен на то, чтобы приносить прибыль производителям военной техники и материалов. Люди, которые решают начать войну, — это те же люди, которые вложили значительные средства в этих военных подрядчиков и поставщиков. Независимо от того, выиграют США или проиграют конфликт, прибыль будет получена", — предположил комментатор.