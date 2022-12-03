Молдавия в декабре перенаправит газ из РФ в Приднестровье для выработки электроэнергии
В декабре Молдавия перенаправит весь российский газ в Приднестровье для выработки электроэнергии. Об этом сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
"Молдовагаз" будет поставлять на левый берег [Днестра] 5,7 миллиона кубометров газа в сутки, включая Молдавскую ГРЭС. <…> Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом", — написал он в телеграм-канале.
Сам же Кишинёв будет в декабре использовать накопленный ранее газ (200 миллионов кубов). Пока соответствующий энергоконтракт подписан только на декабрь, но молдавская сторона не прочь продлить его до марта 2023 года.
Ранее стало известно, что "Газпром" решил не снижать прокачку газа через Украину в Молдавию, так как нарушения по оплате голубого топлива были устранены. В сообщении российской компании также уточняется, что Москва оставляет за собой право сократить или полностью прервать поставки в случае новых нарушений по расчётам за газ.
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