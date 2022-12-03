Молдавия в декабре перенаправит газ из РФ в Приднестровье для выработки электроэнергии

В декабре Молдавия перенаправит весь российский газ в Приднестровье для выработки электроэнергии. Об этом сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

"Молдовагаз" будет поставлять на левый берег [Днестра] 5,7 миллиона кубометров газа в сутки, включая Молдавскую ГРЭС. <…> Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом", — написал он в телеграм-канале.

Сам же Кишинёв будет в декабре использовать накопленный ранее газ (200 миллионов кубов). Пока соответствующий энергоконтракт подписан только на декабрь, но молдавская сторона не прочь продлить его до марта 2023 года.