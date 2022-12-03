Шойгу встретится с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске
Шойгу в ожидании Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Обложка © Telegram / "Пул первого"
Белорусский лидер Александр Лукашенко встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который прибыл в Минск с визитом. Об этом говорится в заявлении телеграм-канала "Пул первого".
Сообщение сопровождается фото, на котором Сергей Шойгу находится во Дворце Независимости в ожидании Лукашенко. Стоит отметить, что рядом с министром обороны стоит его белорусский коллега Виктор Хренин.
Ранее Лайф писал, что Шойгу и Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Церемония подписания прошла в рамках встречи министров в Минске, где они также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.