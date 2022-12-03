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3 декабря, 15:43

Шойгу встретится с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске

<p>Шойгу в ожидании Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1/7611" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул первого"</a></p>

Шойгу в ожидании Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Обложка © Telegram / "Пул первого"

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который прибыл в Минск с визитом. Об этом говорится в заявлении телеграм-канала "Пул первого".

Сообщение сопровождается фото, на котором Сергей Шойгу находится во Дворце Независимости в ожидании Лукашенко. Стоит отметить, что рядом с министром обороны стоит его белорусский коллега Виктор Хренин.

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Ранее Лайф писал, что Шойгу и Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Церемония подписания прошла в рамках встречи министров в Минске, где они также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Никита Осипов

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