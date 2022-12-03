Шойгу встретится с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который прибыл в Минск с визитом. Об этом говорится в заявлении телеграм-канала "Пул первого".

Сообщение сопровождается фото, на котором Сергей Шойгу находится во Дворце Независимости в ожидании Лукашенко. Стоит отметить, что рядом с министром обороны стоит его белорусский коллега Виктор Хренин.