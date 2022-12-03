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3 декабря, 15:36

Жительница Херсонской области поблагодарила Кубань за тёплый и душевный приём

Краснодарский край продолжает оказывать поддержку прибывшим жителям Херсонской области, которые из-за регулярных обстрелов ВСУ были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день в пунктах временного размещения в Темрюкском районе находятся свыше 1900 человек.

Жительница Херсонской области поблагодарила Краснодарский край за тёплый и душевный приём. Видео © Предоставлено Лайфу

"От всего сердца хочу поблагодарить руководство и всех жителей Краснодарского края за тёплый и душевный приём. Здесь нам предоставили все условия для жизни: трёхразовое питание, гуманитарную помощь, медицинское обслуживание", — отметила одна из жительниц Херсонской области в беседе с журналистами.

Женщина также отдельно выразила благодарность сотрудникам социальных служб, паспортного стола и страховых компаний.

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Ранее Лайф сообщал, что "Единая Россия" организует для детей беженцев из Донбасса новогодние ёлки. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, корпоративы сейчас неуместны, а мероприятия для детей можно сохранить.

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Скриншот видео / Предоставлено Лайфу

Наталья Исакова

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