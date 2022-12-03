Жительница Херсонской области поблагодарила Кубань за тёплый и душевный приём

Краснодарский край продолжает оказывать поддержку прибывшим жителям Херсонской области, которые из-за регулярных обстрелов ВСУ были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день в пунктах временного размещения в Темрюкском районе находятся свыше 1900 человек.

Жительница Херсонской области поблагодарила Краснодарский край за тёплый и душевный приём. Видео © Предоставлено Лайфу

"От всего сердца хочу поблагодарить руководство и всех жителей Краснодарского края за тёплый и душевный приём. Здесь нам предоставили все условия для жизни: трёхразовое питание, гуманитарную помощь, медицинское обслуживание", — отметила одна из жительниц Херсонской области в беседе с журналистами.

Женщина также отдельно выразила благодарность сотрудникам социальных служб, паспортного стола и страховых компаний.