Жительница Херсонской области поблагодарила Кубань за тёплый и душевный приём
Краснодарский край продолжает оказывать поддержку прибывшим жителям Херсонской области, которые из-за регулярных обстрелов ВСУ были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день в пунктах временного размещения в Темрюкском районе находятся свыше 1900 человек.
Жительница Херсонской области поблагодарила Краснодарский край за тёплый и душевный приём. Видео © Предоставлено Лайфу
"От всего сердца хочу поблагодарить руководство и всех жителей Краснодарского края за тёплый и душевный приём. Здесь нам предоставили все условия для жизни: трёхразовое питание, гуманитарную помощь, медицинское обслуживание", — отметила одна из жительниц Херсонской области в беседе с журналистами.
Женщина также отдельно выразила благодарность сотрудникам социальных служб, паспортного стола и страховых компаний.
Ранее Лайф сообщал, что "Единая Россия" организует для детей беженцев из Донбасса новогодние ёлки. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, корпоративы сейчас неуместны, а мероприятия для детей можно сохранить.
Скриншот видео / Предоставлено Лайфу