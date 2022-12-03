Бастрыкин получил премию "Юрист года" в номинации "Правозащитная деятельность"

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в субботу вручили премию "Юрист года" в номинации "Правозащитная деятельность". Награду он получил из рук заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя попечительского совета Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрия Медведева.

"Уверяю вас, Следственный комитет России всегда будет стоять на страже законности, справедливости и гуманности", — отметил Бастрыкин.

Премию "Юрист года" в этом году вручают в 14-й раз. Церемония награждения проходит в московском концертном зале "Зарядье".