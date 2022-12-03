Историю с экскурсиями в замок Пугачёвой назвали пиар-ходом

История с экскурсиями в замок певицы Аллы Пугачёвой может оказаться пиар-ходом. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила владелец пиар-агентства Antipova Group, эксперт по пиару и личному бренду Юлия Антипова. Так она отреагировала на сообщения о том, что попасть на территорию особняка в деревне Грязь теперь может любой желающий. В Сети утверждали, что входной билет стоит 10 тысяч рублей, а все собранные средства будут направлены якобы в фонд супруги украинского президента Елены Зеленской. При этом некоторые пользователи уверены, что информация об экскурсиях — ложь.

Девушка пытается попасть на территорию замка Аллы Пугачёвой. Видео © Telegram / Война с фейками

"Да, это очень хороший пиар-ход с точки зрения привлечения внимания. Можно делать экскурсии, анонсировать их даже. Порой, знаете, очень хорошо срабатывает, когда идёт анонс, люди начинают возмущаться, так как в связи со сложившейся ситуацией далеко уже не все Аллу Борисовну любят", — отметила Антипова.

Билет на экскурсию в замок Аллы Пугачёвой. Фото © Telegram / Хайли Лайкли

По словам специалиста, после подобных новостей все начнут бурно обсуждать Примадонну, однако это сыграет ей на пользу с точки зрения пиара. Антипова добавила, что у артистки в России есть сторонники, которые могли организовать подобное. Она также напомнила, что Пугачёва любит пиар в любом его проявлении.

Отметим, что ранее в соцсетях было выложено видео, на котором девушка пытается попасть на территорию замка на экскурсию. Она связывается с охранником, но тот отказывается давать ей какую-либо информацию. Антипова уверена, что создатели этой истории искусственно создали интерес к случившемуся.

"Можно создать фейково то, что народ начал туда ходить. Хотя я мимо проезжала там, где находится их замок, и могу сказать, что далеко не каждый туда поедет. Это относительно далеко от Москвы, и поэтому это можно было бы сделать искусственно, такую историю, чтобы как можно больше, опять же, привлечь внимание", — подчеркнула она.

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