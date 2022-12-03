Эксперт спрогнозировал, на сколько к концу года в России вырастут цены

В среднем на 10% вырастут цены на продовольственные товары к концу 2022 года в России. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Ura.ru.

"Традиционно в конце года рост цен был и остаётся. В этом году будет так же. Мы на декабрь закладываем рост цен на 10% по отношению к ноябрю. Он частично потом компенсируется в январе небольшим откатом, но относительно небольшим, то есть цены не вернутся до декабрьского уровня", — сообщил эксперт.

Причём, подчеркнул Федяков, в первую очередь подорожают овощи и фрукты. Рост цен происходит ввиду зависимости России от импортных товаров, которые в стране невозможно сохранить до следующего сезона. Хотя, подчеркнул аналитик, выпуск данной продукции близок к необходимому для россиян объёму. Однако у нас не хватает мощностей в сфере овоще- и фруктохранилищ, что делает зависимой Россию от импорта, который сопряжён с новыми логистическими цепочками, рисками и, соответственно, ростом цен.

А вот спрос на новогодние атрибуты в декабре увеличится на 40–60%. СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев рассказал, что это связано с откладыванием россиянами покупки подарков на последний месяц.