В Санкт-Петербурге загорелся автоцентр на Ириновском проспекте

На Ириновском проспекте города Санкт-Петербурга загорелось здание автоцентра. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Пожар в автоцентре в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

"Происходит горение в одноэтажном, размером 60х70 метров здании автоцентра. Площадь горения уточняется", — сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что в 17:38 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Это значит, что удвоилось количество пожарных расчётов.