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3 декабря, 15:59

В Санкт-Петербурге загорелся автоцентр на Ириновском проспекте

<p>Пожар в автоцентре в Санкт-Петербурге. Фото © LIFE</p>

Пожар в автоцентре в Санкт-Петербурге. Фото © LIFE

На Ириновском проспекте города Санкт-Петербурга загорелось здание автоцентра. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Пожар в автоцентре в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

"Происходит горение в одноэтажном, размером 60х70 метров здании автоцентра. Площадь горения уточняется", — сказано в сообщении ведомства.

Женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском

Женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском

Там добавили, что в 17:38 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Это значит, что удвоилось количество пожарных расчётов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате пожара в частном доме в Омске погиб шестилетний мальчик. Там проживала семья из четырёх человек, родители успели спасти двухлетнего ребёнка.

Илья Суриков

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