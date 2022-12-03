В Санкт-Петербурге загорелся автоцентр на Ириновском проспекте
Пожар в автоцентре в Санкт-Петербурге. Фото © LIFE
На Ириновском проспекте города Санкт-Петербурга загорелось здание автоцентра. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Пожар в автоцентре в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
"Происходит горение в одноэтажном, размером 60х70 метров здании автоцентра. Площадь горения уточняется", — сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что в 17:38 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Это значит, что удвоилось количество пожарных расчётов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате пожара в частном доме в Омске погиб шестилетний мальчик. Там проживала семья из четырёх человек, родители успели спасти двухлетнего ребёнка.