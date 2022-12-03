Еврокомиссия: Введение ценового потолка на российскую нефть предполагает переходный период

"Потолок цен также предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года", — указано в документе.

Как сообщал Лайф, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Позднее стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры.