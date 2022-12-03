В ЕС объяснили, почему потолок цен на российскую нефть установлен именно в размере $60
ЕС: Потолок на нефть установлен в размере $60 из расчёта, что эта цена ниже рыночной
Евросоюз установил потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель из расчёта, что данная стоимость всегда будет ниже рыночной. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник.
"Нынешний потолок цен в 60 долларов ниже, чем та цена, за которую Россия продаёт нефть с учётом скидки", — сказал он в разговоре с журналистами.
По словам чиновника, принятый механизм регулирования гарантирует, что в любое время потолок цен будет ниже рыночной стоимости российской нефти.
Как сообщал Лайф, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Позднее стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры.
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