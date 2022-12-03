В ЕС объяснили, почему потолок цен на российскую нефть установлен именно в размере $60

Евросоюз установил потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель из расчёта, что данная стоимость всегда будет ниже рыночной. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник.

"Нынешний потолок цен в 60 долларов ниже, чем та цена, за которую Россия продаёт нефть с учётом скидки", — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам чиновника, принятый механизм регулирования гарантирует, что в любое время потолок цен будет ниже рыночной стоимости российской нефти.