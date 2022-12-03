В Новгородской области пьяная женщина за рулём авто насмерть сбила 11-летнего ребёнка

В Новгородской области в деревне Селищи Чудовского района женщина за рулём автомобиля "Чери" насмерть сбила ребёнка — 11-летний мальчик был пешеходом. Об этом сообщает УГИБДД УМВД РФ по региону.

"Сегодня в 17:40 в д. Селищи на ул. Лермонтова водитель, женщина 1970 г.р., управляя автомобилем "Чери" в состоянии алкогольного опьянения (1,1 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л ), совершила наезд на пешехода, 11-летнего мальчика, и столкновение со встречным автомобилем "Рено-Дастер", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ребёнок скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, оперативно-следственная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.