Пожар произошёл в ресторане на Цветном бульваре в Москве
Пожар произошёл в ресторане Folk на Цветном бульваре в центре Москвы. Как Лайфу сообщил источник, из здания было эвакуировано 20 человек. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы.
Очевидцы сняли кадры пожара в ресторане на Цветном бульваре. Видео © Telegram / "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
На месте работают экстренные службы, им уже удалось локализовать пожар. Предварительно, сгорела система вентиляции. Площадь возгорания и остальные подробности случившегося пока уточняются.
Ранее Лайф рассказывал, что женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском. По данным следователей, в ночь на 3 декабря произошло возгорание из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печи в частном доме.
Telegram / "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"