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3 декабря, 18:24

Пожар произошёл в ресторане на Цветном бульваре в Москве

Пожар произошёл в ресторане Folk на Цветном бульваре в центре Москвы. Как Лайфу сообщил источник, из здания было эвакуировано 20 человек. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы.

Очевидцы сняли кадры пожара в ресторане на Цветном бульваре. Видео © Telegram / "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На месте работают экстренные службы, им уже удалось локализовать пожар. Предварительно, сгорела система вентиляции. Площадь возгорания и остальные подробности случившегося пока уточняются.

При пожаре в доме в Омске погиб шестилетний мальчик

При пожаре в доме в Омске погиб шестилетний мальчик

Ранее Лайф рассказывал, что женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском. По данным следователей, в ночь на 3 декабря произошло возгорание из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печи в частном доме.

Обложка ©

Telegram / "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Наталья Исакова

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