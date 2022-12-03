Пожар произошёл в ресторане на Цветном бульваре в Москве

Пожар произошёл в ресторане Folk на Цветном бульваре в центре Москвы. Как Лайфу сообщил источник, из здания было эвакуировано 20 человек. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы.

Очевидцы сняли кадры пожара в ресторане на Цветном бульваре. Видео © Telegram / "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На месте работают экстренные службы, им уже удалось локализовать пожар. Предварительно, сгорела система вентиляции. Площадь возгорания и остальные подробности случившегося пока уточняются.