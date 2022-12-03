Шойгу выразил благодарность Лукашенко за гостеприимство по отношению к российским военным
Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за гостеприимство по отношению к военным РФ, которые прибыли для выполнения задач в ходе совместной группировки. Об этом сообщает БелТА.
"Гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные делают всё для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание. Поэтому спасибо, Александр Григорьевич", — отметил Шойгу, добавив, что военные "чувствуют себя здесь как дома".
Между тем Лукашенко заявил, что его встреча с министром была продолжением беседы с президентом РФ Владимиром Путиным о вопросах обеспечения территориальной целостности двух стран. Белорусский лидер рассказал, что вчера во время телефонного разговора с коллегой очень долго обсуждалась обстановка вокруг государств. По его словам, глава РФ анонсировал, что обсуждение этой темы будет продолжено с Шойгу. Лукашенко отметил, что в будущем планируется выработать единую позицию о дальнейших действиях.
Ранее Лукашенко заявил, что СВО не прекратится, пока Запад "настроен на продолжение войны". По его мнению, сейчас оппоненты Москвы вовсе не спешат идти на переговоры по урегулированию ситуации.
ТАСС / Максим Гучек / БелТА / Пресс-служба Минобороны РФ