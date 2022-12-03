Шойгу выразил благодарность Лукашенко за гостеприимство по отношению к российским военным

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за гостеприимство по отношению к военным РФ, которые прибыли для выполнения задач в ходе совместной группировки. Об этом сообщает БелТА.

"Гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные делают всё для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание. Поэтому спасибо, Александр Григорьевич", — отметил Шойгу, добавив, что военные "чувствуют себя здесь как дома".

Между тем Лукашенко заявил, что его встреча с министром была продолжением беседы с президентом РФ Владимиром Путиным о вопросах обеспечения территориальной целостности двух стран. Белорусский лидер рассказал, что вчера во время телефонного разговора с коллегой очень долго обсуждалась обстановка вокруг государств. По его словам, глава РФ анонсировал, что обсуждение этой темы будет продолжено с Шойгу. Лукашенко отметил, что в будущем планируется выработать единую позицию о дальнейших действиях.