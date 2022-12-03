Сербский футболист Груич заявил, что ощущал поддержку болельщиков из России на ЧМ в Катаре

Сборная Сербии по футболу ощущала поддержку болельщиков из России на чемпионате мира в Катаре. Об этом заявил полузащитник команды Марко Груич.

"Мы встречали ребят [из России] в отеле, они оказывали поддержку. Конечно, мы ощущали поддержку людей из России!" — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Груич добавил, что сербская сборная не показала хорошую игру на этом турнире. По его словам, команда должна были выступить лучше. Футболист подчеркнул, что очень разочарован, что нынешний турнир для Сербии закончен. Он уверен, что у страны сильные игроки и есть всё для того, чтобы показывать лучший результат.