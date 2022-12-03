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3 декабря, 17:38

Нападающий сборной Сербии Влахович назвал Кокорина невероятным парнем

Нападающий сборной Сербии и "Ювентуса" Душан Влахович поделился мнением о российском футболисте Александре Кокорине, вместе с которым он в своё время выступал за итальянскую "Фиорентину". Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Кокорин — невероятный парень. Мы провели хорошее время в команде. Желаю ему удачи", — отметил 22-летний Влахович.

Он также выразил надежду, что россиянин обязательно достигнет тех результатов, к которым стремится.

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Напомним, что Кокорин на правах аренды перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции. В матче против "Кармиотиссы" (1:2) россиянин забил первый для себя гол за 655 дней.

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ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI

Наталья Исакова

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