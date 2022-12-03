Нападающий сборной Сербии Влахович назвал Кокорина невероятным парнем

Нападающий сборной Сербии и "Ювентуса" Душан Влахович поделился мнением о российском футболисте Александре Кокорине, вместе с которым он в своё время выступал за итальянскую "Фиорентину". Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Кокорин на правах аренды перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции. В матче против "Кармиотиссы" (1:2) россиянин забил первый для себя гол за 655 дней.