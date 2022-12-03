Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия "не хотели и не хотят войны"

Ни Белоруссия, ни Россия "не хотели и не хотят войны" с Украиной. Об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом он отметил, что никто никого "не собирается пугать", но войска Союзного государства готовы к отражению любых атак.

Фрагмент встречи Шойгу и Лукашенко в Минске. Видео © Telegram / "Пул первого"

"Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим", — сказал Лукашенко, обращаясь к российскому министру.

Белорусский лидер добавил, что Украина готовилась к боевым действиям ещё во времена президента Петра Порошенко и Минских соглашений. Сегодня же киевские власти "расхлёбывают эту ситуацию", заключил он.