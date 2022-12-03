"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 17:53

Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия "не хотели и не хотят войны"

Ни Белоруссия, ни Россия "не хотели и не хотят войны" с Украиной. Об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом он отметил, что никто никого "не собирается пугать", но войска Союзного государства готовы к отражению любых атак.

Фрагмент встречи Шойгу и Лукашенко в Минске. Видео © Telegram / "Пул первого"

"Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим", — сказал Лукашенко, обращаясь к российскому министру.

Белорусский лидер добавил, что Украина готовилась к боевым действиям ещё во времена президента Петра Порошенко и Минских соглашений. Сегодня же киевские власти "расхлёбывают эту ситуацию", заключил он.

Лукашенко заявил, что СВО не прекратится, пока Запад "настроен на продолжение войны"

Лукашенко заявил, что СВО не прекратится, пока Запад "настроен на продолжение войны"

Ранее на этой же встрече Лукашенко заявил о подготовке военных России и Белоруссии как единой армии. Глава соседней республики также заверил, что белорусская сторона готова выполнить свои обязательства в рамках всех договорённостей с Москвой.

Обложка ©

Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров