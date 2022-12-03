В Гостомеле срезали со стены граффити Бэнкси, подозреваемые уже задержаны
В Киевской области восемь человек задержаны за кражу граффити Бэнкси
Срезанные граффити Бэнкси в Гостомеле. Обложка © Telegram / Андрей Небытов
В Гостомеле Киевской области со стены срезали граффити известного британского уличного художника Бэнкси, на которых изображена женщина в противогазе с огнетушителем. Похитителей мурала задержали на месте, сообщил начальник ГУ Национальной полиции региона Андрей Небытов.
Срезанные граффити Бэнкси в Гостомеле сейчас находятся в полиции. Видео © Telegram / Андрей Небытов
"Срезали со стены граффити Бэнкси. <...> Следственно-оперативная группа сразу выехала на место, там обнаружили восьмерых человек", — написал он в телеграм-канале.
По словам Небытова, вандалами оказались жители Киева и Черкасс в возрасте от 27 до 60 лет, они пытались увезти граффити в неизвестном направлении якобы для сохранения в случае сноса дома. Сейчас мурал хранится в Бучанском управлении полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее Бэнкси озадачил фанатов снимком граффити под Киевом. Он опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с рисунком на стене дома.