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3 декабря, 18:10

В Гостомеле срезали со стены граффити Бэнкси, подозреваемые уже задержаны

В Киевской области восемь человек задержаны за кражу граффити Бэнкси

<p>Срезанные граффити Бэнкси в Гостомеле. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/andrii_nebytov/846" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Небытов</a></p>

Срезанные граффити Бэнкси в Гостомеле. Обложка © Telegram / Андрей Небытов

В Гостомеле Киевской области со стены срезали граффити известного британского уличного художника Бэнкси, на которых изображена женщина в противогазе с огнетушителем. Похитителей мурала задержали на месте, сообщил начальник ГУ Национальной полиции региона Андрей Небытов.

Срезанные граффити Бэнкси в Гостомеле сейчас находятся в полиции. Видео © Telegram / Андрей Небытов

"Срезали со стены граффити Бэнкси. <...> Следственно-оперативная группа сразу выехала на место, там обнаружили восьмерых человек", — написал он в телеграм-канале.

По словам Небытова, вандалами оказались жители Киева и Черкасс в возрасте от 27 до 60 лет, они пытались увезти граффити в неизвестном направлении якобы для сохранения в случае сноса дома. Сейчас мурал хранится в Бучанском управлении полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Ранее Бэнкси озадачил фанатов снимком граффити под Киевом. Он опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с рисунком на стене дома.

Наталья Исакова

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