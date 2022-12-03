В Гостомеле срезали со стены граффити Бэнкси, подозреваемые уже задержаны

В Гостомеле Киевской области со стены срезали граффити известного британского уличного художника Бэнкси, на которых изображена женщина в противогазе с огнетушителем. Похитителей мурала задержали на месте, сообщил начальник ГУ Национальной полиции региона Андрей Небытов.

Срезанные граффити Бэнкси в Гостомеле сейчас находятся в полиции. Видео © Telegram / Андрей Небытов

"Срезали со стены граффити Бэнкси. <...> Следственно-оперативная группа сразу выехала на место, там обнаружили восьмерых человек", — написал он в телеграм-канале.

По словам Небытова, вандалами оказались жители Киева и Черкасс в возрасте от 27 до 60 лет, они пытались увезти граффити в неизвестном направлении якобы для сохранения в случае сноса дома. Сейчас мурал хранится в Бучанском управлении полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.