Директор Лепса объяснил болезнью неадекватное поведение певца на концерте в Петербурге

Российский певец Григорий Лепс неприятно удивил фанатов неадекватным поведением на концерте в Санкт-Петербурге. Во время исполнения хита "Самый лучший день" артист сначала перестал петь, а после кинул на сцену микрофон и очки и ушёл за кулисы. Видео эпичного финала выступления оказалось в соцсетях ещё вчера. При этом объясняться после случившегося пришлось директору музыканта Владимиру Урюпину.

Лепс раскидал по сцене микрофон и очки во время концерта в Петербурге. Видео © VK / Григорий Лепс / Катя Берёза

"Заболел человек. <...> Ну на самом деле, он бросил микрофон — это была крайняя степень. Два [часа] 20 [минут] он отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно. <...> Люди довольные. Немножко приболел артист просто. Лечимся", — отметил он в беседе с Лайфом.

По словам Урюпина, у Лепса накопилось много работы и гастролей — исполнитель с июля отработал 100 концертов. Тем временем зрители делятся своими впечатлениями после скандальной выходки. Так, одна из слушательниц рассказала, что вернулась с концерта со смешанными чувствами. По её словам, артист довольно резко выражался в адрес присутствующих, а само выступление было напряжённым. Причём в некоторых песнях слова звучали неразборчиво из-за заглушающей музыки.