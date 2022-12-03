Молдавия решила больше закупать топлива не у "Газпрома"

Молдавия в декабре увеличит закупки газа на 60%. 5,7 млн кубов будут поставляться ПАО "Газпром" в рамках действующего контракта. Объём вырастет за счёт альтернативного источника. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

"Начиная с завтрашнего дня АО "Молдовагаз" будет закупать природный газ из двух источников. 5,7 млн куб. м будут поставляться ПАО "Газпром". <…> Начиная с завтрашнего дня АО "Молдовагаз" будет закупать природный газ у АО "Энергоком" в объёме 3,5 млн куб. м", — написал Чебан в своём телеграм-канале.

Таким образом, по словам топ-менеджера, общий ежесуточный объём потребления Молдавии в декабре составит, по предварительным расчётам, 9,2 млн кубов природного газа.