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3 декабря, 19:16

Молдавия решила больше закупать топлива не у "Газпрома"

Молдавия расширит закупку газа на 60% за счёт альтернативы "Газпрому"

Молдавия в декабре увеличит закупки газа на 60%. 5,7 млн кубов будут поставляться ПАО "Газпром" в рамках действующего контракта. Объём вырастет за счёт альтернативного источника. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

"Начиная с завтрашнего дня АО "Молдовагаз" будет закупать природный газ из двух источников. 5,7 млн куб. м будут поставляться ПАО "Газпром". <…> Начиная с завтрашнего дня АО "Молдовагаз" будет закупать природный газ у АО "Энергоком" в объёме 3,5 млн куб. м", написал Чебан в своём телеграм-канале.

Таким образом, по словам топ-менеджера, общий ежесуточный объём потребления Молдавии в декабре составит, по предварительным расчётам, 9,2 млн кубов природного газа.

"Газпром" решил не снижать прокачку газа через Украину в Молдавию

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Ранее Лайф писал, что Молдавия в декабре перенаправит газ из РФ в Приднестровье для выработки электроэнергии. Об этом сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну. Сама же республика будет пока использовать накопленный ранее газ (200 миллионов кубов).

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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