Пушков назвал "три кита" либеральных платформ

Основу либеральных глобальных сетевых платформ составляют фейки, замалчивание и цензура. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал разоблачения от нового владельца соцсети "Твиттер" Илона Маска.

"Илон Маск разоблачает практику "Твиттера" при Джеке Дорси. Злоупотребление на злоупотреблении под плохо наложенным гримом так называемых правил сообщества, цена которым известна", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков называет "три кита" либеральных сетевых платформ. Это фейки, замалчивание и цензура. В сообщении он приводит информацию, которую опубликовал журналист Мэттью Тайбби.