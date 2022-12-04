Apple решила побыстрее избавиться от заводов в Китае

Американская компания Apple ускоряет перенос своего производства за пределы Китая. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, компания обратилась к поставщикам, чтобы те более активно планировали сборку продуктов Apple в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу. Источники сообщили также о стремлении Apple снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

Ссылаясь на аналитиков и людей из цепочки поставок Apple, издание отмечает, что компания переживает из-за её высокой зависимости от одной точки производства. Там допускают, что могут увеличить число предприятий-сборщиков, даже если они будут находиться в Китае. В числе таких называются китайские Luxshare Precision Industry Co. и Wingtech Technology Co.