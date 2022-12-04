Apple решила побыстрее избавиться от заводов в Китае
WSJ: Apple ускорила планы по переносу части производства за пределы Китая
Американская компания Apple ускоряет перенос своего производства за пределы Китая. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как пишет издание, компания обратилась к поставщикам, чтобы те более активно планировали сборку продуктов Apple в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу. Источники сообщили также о стремлении Apple снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.
Ссылаясь на аналитиков и людей из цепочки поставок Apple, издание отмечает, что компания переживает из-за её высокой зависимости от одной точки производства. Там допускают, что могут увеличить число предприятий-сборщиков, даже если они будут находиться в Китае. В числе таких называются китайские Luxshare Precision Industry Co. и Wingtech Technology Co.
Ранее Лайф писал, что аналитик рассказал, скажутся ли протесты в Китае на сроках поставки iPhone. Американский бренд предупредил о возможных задержках в поставках iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Там на заводе Foxconn ввели жёсткие антиковидные ограничения.