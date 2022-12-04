"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 00:09

Разведка США не увидела предпосылок для смены власти в России, Иране и Китае

Директор Нацразведки: США не видят предпосылок для смены власти в России, Иране и Китае

В России невозможны протесты, способные угрожать действующей власти. Такое мнение высказала директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс во время выступления на форуме, который в штате Калифорния организовал Президентский фонд имени Рональда Рейгана.

"Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти", — заявила Хейнс о ситуации в России.

Она также высказалась и о ситуации в других странах. Так, например, США считают маловероятной смену власти в Иране, несмотря на проходящие там протесты. По мнению Хейнс, власти страны не воспринимают митингующих как угрозу стабильности. То же касается и Китая.

"Но, опять же, мы не считаем, что в данный момент это угроза стабильности, хотя, конечно, мы следим за ситуацией внимательно", — сказала глава Нацразведки США.

В Иране начались протесты после смерти девушки с "неправильным хиджабом"

В Иране начались протесты после смерти девушки с "неправильным хиджабом"

Как рассказывал Лайф, в Шанхае жители вышли на митинг против жёстких антикоронавирусных ограничений, которые проводят власти Китая.

Обложка ©

ТАСС / Роман Баландин

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров