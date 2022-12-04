Разведка США не увидела предпосылок для смены власти в России, Иране и Китае

В России невозможны протесты, способные угрожать действующей власти. Такое мнение высказала директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс во время выступления на форуме, который в штате Калифорния организовал Президентский фонд имени Рональда Рейгана.

"Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти", — заявила Хейнс о ситуации в России.

Она также высказалась и о ситуации в других странах. Так, например, США считают маловероятной смену власти в Иране, несмотря на проходящие там протесты. По мнению Хейнс, власти страны не воспринимают митингующих как угрозу стабильности. То же касается и Китая.

"Но, опять же, мы не считаем, что в данный момент это угроза стабильности, хотя, конечно, мы следим за ситуацией внимательно", — сказала глава Нацразведки США.