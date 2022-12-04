В Москве побит рекорд атмосферного давления

В Москве атмосферное давление побило суточный рекорд, достигнув в субботу, 3 декабря, отметки в 771,1 мм ртутного столба. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В вечерние часы субботы, 3 декабря, в столице атмосферное давление вновь начало повышаться, и в 21 час местного времени на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 мм рт. ст., что на 0,2 [мм рт. ст.] выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году", — написал в своём телеграм-канале Леус.

Однако это ещё не предел, подчеркнул он. Сегодня, 4 декабря, а также завтра в столице возможны новые рекорды с атмосферным давлением.