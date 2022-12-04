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3 декабря, 23:20

Россиянам напомнили о риске потери части пенсии

Экономист Григорьева посоветовала проверять полноту взносов в ПФР от работодателя

Работодатели не всегда добросовестно перечисляют положенные взносы за работников в Пенсионный фонд. Чтобы из-за этого не лишиться части пенсии, нужно регулярно проверять перечисления на сайте фондов или налоговой инспекции в личном кабинете. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

"В настоящее время на портале "Госуслуги" в личном кабинете через услугу "извещение о состоянии лицевого счета" можно запросить информацию о счёте, баллах, стаже и страховщике, у которого находится накопительная часть пенсии гражданина", — напомнила Григорьева агентству "Прайм".

Работодатель должен перечислять в Пенсионный фонд (ПФР) 22% от заработной платы, в Фонд социального страхования (ФСС) — 2,9% плюс сумму страховки от несчастных случаев (от 0,2 до 8,5%, в зависимости от условий труда), в Фонд медицинского страхования (ФОМС) — 5,1%. Так, если зарплата 50 тысяч рублей, то в ПФР должно быть отчислено 11 тысяч. Отчисления работодатель осуществляет за счёт собственных средств. По словам экономиста, ещё лучше обратиться лично в региональное отделение ПФР либо в МФЦ.

"Пенсионный фонд с 1 января 2023 года будет предоставлять информацию и о социальных начислениях, и о выплатах: на сайте ПФР появится новый раздел — о Фонде социального страхования", — уточнила Григорьева.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Арина Родионова

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