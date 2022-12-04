Россиян предупредили о надвигающейся вспышке двух опасных болезней
Инфекционист Тимаков спрогнозировал вспышку кори и коклюша в ближайшие 4–5 лет
В России велик риск серьёзного подъёма заболеваемости корью и коклюшем из-за снижения иммунитета населения на фоне CoViD-19. Это может произойти уже в ближайшие четыре-пять лет, считает инфекционист Евгений Тимаков.
"На фоне ковида у людей снизился иммунитет, взрослое население ревакцинацию [от кори и коклюша] не делает. Поэтому в ближайшие четыре-пять лет мы, скорее всего, увидим подъём заболеваемости корью и коклюшем. Скорее всего, он будет серьёзный", — заявил ТАСС врач.
По словам медика, эти заболевания более опасны, чем грипп или коронавирусная инфекция. Так, от кори, которая способна поражать головной мозг, сердечно-сосудистую систему и глаза, нет лекарства.
Как считает врач, коллективный иммунитет стал более толерантен к прочим вирусам, что может привести к массовым заболеваниям другими инфекциями. В связи с этим Тимаков посоветовал проводить в России ревакцинацию от кори и коклюша среди взрослых.
К слову, недавно учёные оживили семь древних вирусов из сибирской мерзлоты. Самому старому из них почти 50 тысяч лет, но это не помешало ему благополучно проснуться и возобновить хищническую деятельность.
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