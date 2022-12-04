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3 декабря, 22:58

Россиянам рассказали, какая услуга может подорожать перед Новым годом

Экономист Кульбака спрогнозировал рост цен на услуги курьеров в декабре

Стоимость курьерской доставки с 1 по 31 декабря в России вырастет. Так считает экономист Николай Кульбака. Он отметил, что так было всегда: во время предновогодней суматохи отправка подарка или заказ еды всегда обходились дороже, чем обычно.

"Перед Новым годом идёт массовая развозка подарков по Москве и другим крупным городам России. Подарки отправляют и бизнес-структуры, и люди. Естественно, что эта ситуация увеличивает спрос на услуги курьеров, а значит, они дорожают", — пояснил Кульбака в интервью радио Sputnik.

Величину подорожания предсказать невозможно, продолжил кандидат экономических наук. Играет роль соотношение спроса и предложения. Сколько людей или компаний захотят отправить подарки с курьерами, неизвестно, так же как и количество посыльных, готовых работать в эти дни. Чтобы сэкономить на доставке, лучше не затягивать с отправкой, уверен специалист.

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Ранее Лайф писал, что в России стали популярнее необычные новогодние услуги. Так, компании активнее начали искать курьеров для доставки живых ёлок, декораторов для оформления офисов и входных групп. А частники готовы оплатить вырезание снежинок или распутывание гирлянд.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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